Втрати ворога станом на 27 жовтня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 400 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1707 добу повномасштабної війни становлять 1 581 840 осіб.

Втрати Росії у війні на 27 жовтня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 27 жовтня втратила:

особового складу – близько 1 581 840 (+1 400) осіб;

танків – 12 448 (+0) од.;

бойових броньованих машин – 25 609 (+0) од.;

артилерійських систем – 51 653 (+21) од.;

РСЗВ – 2 241 (+2) од.;

засобів ППО – 1 727 (+1) од.;

літаків – 449 (+0) од.;

гелікоптерів – 356 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 3 025 (+7) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 584 252 (+1 794) од.;

крилатих ракет – 5 138 (+0) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 167 472 (+232) од.;

спеціальної техніки – 4 859 (+1) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 27 жовтня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження 257 повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

2 балістичні ракети Іскандер-М/С-400;

збито/подавлено 255 ворожих БпЛА типу Shahed (56 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 25 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 16 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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