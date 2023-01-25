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"Укрнафта" будет продавать предприятиям газ
"Укрнафта" выходит на рынок поставок природного газа для конечных потребителей. Как говорится в сообщении компании, она будет заключать двусторонние контракты по поставке энергоресурса.
"Любое юрлицо, желающее получить месячный объем природного газа от 10 тысяч кубических метров по рыночной цене, может обратиться к менеджерам компании, чтобы заключить долгосрочный или краткосрочный контракт", - указывает "Укрнафта".
В рамках соглашения покупатель получает газ, уже находящийся в подземных газохранилищах Украины. Также компания готова предоставлять комплексные услуги по снабжению энергоносителями. Заинтересованных призывают писать на [email protected]
"Если вашему предприятию одновременно необходимы разные виды углеводородов, например природный газ и горючее, специалисты помогут подобрать соответствующее пакетное предложение по конкурентным ценам. "Укрнафта" готова стать прозрачным долгосрочным партнером как для крупной промышленности, так и для бизнесов, которым нужны маленькие объемы", – говорят в добывающей компании.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, что 7 ноября 2022 года компании "Укрнафта" и "Укртатнафта", доля собственности в которых до полномасштабного российского обеспечивали доминирование на топливном рынке группы "Приват", были национализированы. Обе компании возглавил Корецкий.
Источник фото: ua.depositphotos.com