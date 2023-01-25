"Укрнафта" буде продавати підприємствам газ

"Укрнафта" виходить на ринок постачання природного газу для кінцевих споживачів. Як ідеться у повідомленні компанії, вона укладатиме двосторонні контракти з постачання енергоресурсу.

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"Будь-яка юрособа, яка хоче отримати місячний обсяг природного газу від 10 тисяч кубічних метрів за ринковою ціною, може звернутися до менеджерів компанії, щоб укласти довгостроковий або короткостроковий контракт", - вказує "Укрнафта".

В рамках угоди покупець отримує газ, що вже знаходиться в підземних газосховищах України. Також компанія готова надавати комплексні послуги з постачання енергоносіїв. Зацікавлених закликають писати на [email protected]

"Якщо вашому підприємству одночасно необхідні різні види вуглеводнів, наприклад, природний газ та пальне, фахівці допоможуть підібрати відповідну пакетну пропозицію за конкурентними цінами. "Укрнафта" готова стати прозорим довгостроковим партнером як для великої промисловості, так і для бізнесів, якім потрібні маленькі обсяги", - кажуть у видобувній компанії.

Нагадаємо, що 7 листопада 2022 року компанії "Укрнафта" та "Укртатнафта", доля власності в котрих до повномасштабного російського забезпечували домінування на паливному ринку групи "Приват", були націоналізовані. Обидві компанії очолив Корецький.

Джерело фото: ua.depositphotos.com