Очільник "Укрзалізниці" Камишін подав у відставку

Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін подав у відставку. Про це він повідомив у Telegram.

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За його словами, він очолить офіс із євроінтеграції компанії в Європі. Це було його спільне рішення з міністром інфраструктури Олександром Кубраковим.

"Залишаю позицію зі спокійним серцем. Компанія працює чітко і злагоджено", — написав Камишін, подякувавши залізничникам, міністру Кубракову та президенту України Володимиру Зеленському.

Олександр Камишін став в. о. голови правління УЗ в серпні 2021 року, а в квітні 2022 обійняв повноцінну посаду.

Нагадаємо, 17 лютого стало відомо про плани "Укрзалізниці" створити компанію, яка буде займатися вантажоперевезеннями безпосередньо в Європі. Це планують зробити до кінця 2023 року.

Тоді Камишін зауважив, що українські перевізники вантажів стикаються з труднощами у роботі з європейськими перевізниками, тому УЗ вирішила спростити процес роботи.

Нещодавно УЗ завершила реконструкцію двох дільниць, що дозволило відновити міжнародний залізничний маршрут європейською колією, більше відомий як "Лінія 102".

А у 2022 році "Укрзалізниця" також завершила електрифікацію залізничної лінії Ковель – Ізов – держкордон. Ця ділянка проходить територією Волинської області, ведучи з Ковеля до кордону з Польщею біля міста Грубешів через Турійськ, Володимир та Устилуг.