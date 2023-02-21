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У Європі запрацює компанія "Укрзалізниці": коли та чим займатиметься
АТ "Укрзалізниця" планує до кінця 2023 року створити компанію, яка буде займатися вантажоперевезенням безпосередньо в Європі. Про це повідомив голова правління УЗ Олександр Камишін, передає "Інтерфакс-Україна".
"Це правда, ми маємо розвивати європейського перевізника і в пасажирських перевезеннях, і у вантажних. Ми показали, що можемо бути ефективними, і ті наші громадяни, які скористалися послугами європейських залізниць, точно оцінили різницю і у графіку, і у сервісі, і у багатьох інших речах", — заявив Камишін.
Наразі українські перевізники вантажів стикаються з труднощами у роботі з європейськими перевізниками, тому УЗ вирішила спростити процес роботи.
"На жаль, складно нашим вантажоперевізникам користуватися європейськими вантажними перевезеннями", — сказав голова правління УЗ.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Він зауважив, що процес відкриття компанії в Європі в сфері вантажоперевезення досить складний та затяжний. Для цього потрібно не лише закупити рухомий склад, а й отримати ліцензію, провести реєстрацію, набрати команду.
Нагадаємо, нащодавно УЗ завершила реконструкцію двох дільниць, що дозволило відновити міжнародний залізничний маршрут європейською колією, більше відомий як "Лінія 102". А у 2022 році "Укрзалізниця" також завершила електрифікацію залізничної лінії Ковель – Ізов – держкордон. Ця ділянка проходить територією Волинської області, ведучи з Ковеля до кордону з Польщею біля міста Грубешів через Турійськ, Володимир та Устилуг.