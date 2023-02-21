У Європі запрацює компанія "Укрзалізниці": коли та чим займатиметься

АТ "Укрзалізниця" планує до кінця 2023 року створити компанію, яка буде займатися вантажоперевезенням безпосередньо в Європі. Про це повідомив голова правління УЗ Олександр Камишін, передає "Інтерфакс-Україна".

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

"Це правда, ми маємо розвивати європейського перевізника і в пасажирських перевезеннях, і у вантажних. Ми показали, що можемо бути ефективними, і ті наші громадяни, які скористалися послугами європейських залізниць, точно оцінили різницю і у графіку, і у сервісі, і у багатьох інших речах", — заявив Камишін.

Наразі українські перевізники вантажів стикаються з труднощами у роботі з європейськими перевізниками, тому УЗ вирішила спростити процес роботи.

"На жаль, складно нашим вантажоперевізникам користуватися європейськими вантажними перевезеннями", — сказав голова правління УЗ.

Він зауважив, що процес відкриття компанії в Європі в сфері вантажоперевезення досить складний та затяжний. Для цього потрібно не лише закупити рухомий склад, а й отримати ліцензію, провести реєстрацію, набрати команду.

Нагадаємо, нащодавно УЗ завершила реконструкцію двох дільниць, що дозволило відновити міжнародний залізничний маршрут європейською колією, більше відомий як "Лінія 102". А у 2022 році "Укрзалізниця" також завершила електрифікацію залізничної лінії Ковель – Ізов – держкордон. Ця ділянка проходить територією Волинської області, ведучи з Ковеля до кордону з Польщею біля міста Грубешів через Турійськ, Володимир та Устилуг.