В Европе заработает компания "Укрзализныци": когда и чем будет заниматься

АО "Укрзализныця" планирует до конца 2023 года создать компанию, которая будет заниматься грузоперевозкми непосредственно в Европе. Об этом сообщил глава правления УЗ Александр Камышин, передает "Интерфакс-Украина".

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"Это правда, мы должны развивать европейского перевозчика и в пассажирских перевозках, и в грузовых. Мы показали, что можем быть эффективными, и те наши граждане, которые воспользовались услугами европейских железных дорог, точно оценили разницу и в графике, и в сервисе, и в многих других вещах", — заявил Камышин.

Пока украинские перевозчики грузов сталкиваются с трудностями в работе с европейскими перевозчиками, поэтому УЗ решила упростить процесс работы.

"К сожалению, сложно нашим грузоперевозчикам пользоваться европейскими грузовыми перевозками", - сказал председатель правления УЗ.

Он отметил, что процесс открытия компании в Европе в сфере грузоперевозки достаточно сложен и затяжной. Для этого нужно не только закупить подвижной состав, но получить лицензию, провести регистрацию, набрать команду.

Напомним, недавно УЗ завершила реконструкцию двух участков, что позволило восстановить международный железнодорожный маршрут по европейской колее, более известный как "Линия 102". А в 2022 году "Укрзализныця" также завершила электрификацию железнодорожной линии Ковель – Изов – госграницу. Этот участок проходит по территории Волынской области, ведя из Ковеля к границе с Польшей возле города Грубешев через Турийск, Владимир и Устилуг.