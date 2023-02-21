"Железная украинизация": филиалы "Укрзализныци" избавятся от устаревших названий, а нулевой километр теперь в Киеве

Региональные филиалы "Южная железная дорога" и "Юго-Западная железная дорога" изменят названия в рамках программы украинизации объектов железнодорожного транспорта. А нулевой километр украинских железных дорог с сегодняшнего дня находится в столице Украины.

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Об этом сообщил глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин.

По его словам, "Укрзализныця" начинает трехлетнюю программу "Железная украинизация", цель которой полностью избавиться от имперских и российских названий, отметок, изображений на любых объектах железнодорожного транспорта.

"Пора наконец избавиться от советского и имперского прошлого, которое более 100 лет пропитывало украинскую железную дорогу, выбросить на свалку истории все, что связывает нас и мешает развиваться. Пора полностью украинизировать железную дорогу", — подчеркнул Камышин.

Он добавил, что еще летом 2022 года Укрзализныця начала процесс подготовки к полной украинизации железной дороги. Были изучены все возможные юридические и технические аспекты, проработано огромное количество информации об объектах, требующих украинизации.

"На основе этих данных мы составили комплексную программу украинизации, которая не просто меняет названия и снимает советские символы или русские названия, а фундаментально меняет украинскую железную дорогу", - добавил глава "Укрзализныци".

Комплексная программа рассчитана на три года - 2023-2025 гг. За эти три года в несколько этапов планируется украинизировать все, что до сих пор связывало железнодорожную отрасль Украины со страной-агрессором: названия региональных филиалов, отметки километража, сигнальные отметки, советские барельефы, названия.

"Почему железная дорога с центром в столице называется "Юго-Западная", а железная дорога, которая имеет центр в Харькове, на севере Украины, — "Южная"? Это засилье имперской, российской древности, не имеющей ничего общего с украинским сегодняшним днем". поэтому в рамках нашей программы "Железная украинизация" мы изменим это раз и навсегда", - пояснил Камышин.

Он добавил, что процесс переименования региональных филиалов будет завершен в 2023 году.

Кроме того, нулевой километр украинских железных дорог с сегодняшнего дня находится в столице Украины. Символическая отметка уже установлена на первой платформе главного столичного вокзала.

"Раньше мы видели километражные отметки на главном вокзале страны, на которых было указано 856/857 км. Почему? Потому что около сотни лет мы имели расчет нулевого километра от России. Кладем этому край. Теперь нулевой километр украинских железных дорог здесь, в Киеве, на Центральном вокзале", - рассказал Камышин.

Отметим, "Укрзализныця" запустила программу лояльности для пассажиров под названием "Железные друзья". Участники программы могут накапливать баллы и получать подарки.