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В "Киеве цифровом" запустили опрос о переименовании станций городской электрички
В приложении "Киев цифровой" открыто голосование за новые названия для станций городской электрички, которое продлится до 12 февраля. Об этом говорится в сообщениях "Укрзализныци" и самого "Киева цифрового".
"Третий этап переименования станций Киевской кольцевой электрички: теперь слово за киевлянами! Железнодорожники, столичные историки и урбанисты стремятся избавиться от устаревших названий, поэтому мы выносим на ваше рассмотрение новые, упрощающие навигацию и возвращающие Киеву его исторические топонимы", - отмечает он.
Напомним, что переименование ряда станций было инициировано УЗ в конце ноября. 22 декабря комиссия по наименованиям Киевского горсовета единогласно поддержала эти предложения.
Так, предлагаются следующие переименования: Рубежовский - Парк Нивки/Берестейская, Вышгородская - Приорка, Зенит - Куреневка, Троещина-2 - Радужный, Троещина - Воскресенка, Киев-Днепровский - Никольская Слободка, Киевская Русановка - Русановка, Левый берег - Березняки, северная платформа станции Киев-Пассажирский – Вокзальная.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кольцевая электричка была перезапущена в разгар войны в марте 2022 года. Она имеет 20 станций, а на линии работают исключительно модернизированные в последние два года инклюзивные электропоезда.
Стоимость проезда составляет 15 гривен. Оплачивать проезд можно с помощью чат-бота "Укрзализныци", а также городской транспортной картой, банковской картой и устройствами с NFC, просто приложив их к валидаторам на станциях.