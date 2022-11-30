В Киеве хотят переименовать восемь станций городской электрички: должен появиться и Проспект Бандеры

"Укрзализныця" инициирует переименование восьми станций кольцевой электрички в Киеве. В частности, как говорится в сообщении в Telegram-канале электрички, планируется переименование станции Зенит в Проспект Бандеры.

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"Оно оказывает на реальное географическое расположение станции, а еще – пусть бог милует от ассоциаций с питерским "Зенитом" и советскими фотоаппаратами. Старое название – от соседства с Куреневским аэродромом в 1911-1914 годах – актуальности давно не имеет", - объясняют в УЗ.

Кроме того, в Нивки планируют переименовать станцию Рубежовский, которая получила название от Рубежевской колонии для несовершеннолетних, перевезенной в Киев в 1884 году из села Михайловская Рубежовка и закрытую сто лет назад. Новое название будет отражать реальное географическое расположение станции и будет стимулировать поездки в парк.

Также "Укрзализныця" хочет переименовать станции Троещина и Троещина-2 на Воскресенку и Радужный соответственно. Там признают, что использование в названиях слова "Троещина" было скорее политическим решением, поскольку этот не имеющий метро жилой массив нужно было соединить с центром города.

"Реальные названия районов расположения станций - Воскресенка и Радужный. Это не будет сбивать с толку тех, кому нужно именно на Троещину, к которой организовано пересадочное сообщение трамваем №5", - добавляют в УЗ.

Станцию Киев-Днепровский железнодорожники планируют переименовать в Парк "Победа", поскольку им "просто нравится количество столичных парков, объединенных "киевским кольцом". К тому же отмечается, что переименование в честь прилегающего парка позволит нерегулярному пассажиру электрички понять, где находится станция, не подсматривая в карту.

Название станции Киевская Русановка планируют упростить до просто Русановки, поскольку "она априори только киевская". Кроме того, станции Левый Берег планируют дать название Березняки, поскольку именно оно будет обозначать ближайший район. Также это позволит пассажирам не путать платформу со станцией метро "Левобережная".

В свою очередь, остановку на северной платформе станции Киев-Пассажирский собираются дать более очевидное название Центральный вокзал.

"Почему сейчас? Мы до конца года завершим косметические ремонты всех указанных станций, чтобы менялась не только форма, но и суть. Зачем мы это делаем? Потому что это облегчит навигацию по историческим районам Киева, более точно будет соответствовать топонимике столицы и лишит транспортную карту города устаревших названий советского периода", - объясняет перевозчик.

Отмечается, что сейчас начат процесс согласования предложенных названий с властями Киева, а "изменения декораций произойдут после завершения базовых ремонтов.