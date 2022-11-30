В Києві хочуть перейменувати вісім станцій міської електрички: має з'явитися й Проспект Бандери

"Укрзалізниця" ініціює перейменування восьми станцій кільцевої електрички в Києві. Зокрема, як йдеться у повідомленні в Telegram-каналі електрички, планується перейменування станції Зеніт на Проспект Бандери.

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"Вона вказує на реальне географічне розташування станції, а ще – хай бог милує від асоціацій з пітерським "Зенітом" і радянськими фотоапаратами. Стара назва – від сусідства з Куренівським аеродромом у 1911-1914 роках – актуальності давно не має", - пояснюють в УЗ.

Крім того, у Нивки планують перейменувати станцію Рубежівський, яка отримала назву від Рубежівської колонії для неповнолітніх, яку перевезли до Києва у 1884 році з села Михайлівська Рубежівка, а закрили сто років тому. Нова ж назва відображатиме реальне географічне розташування станції і стимулюватиме подорожувати до парку.

Також "Укрзалізниця" хоче перейменувати станції Троєщина та Троєщина-2 на Воскресенку та Райдужний відповідно. Там визнають, що використання в назвах слова "Троєщина" було радше політичним рішенням, оскільки цей житловий масив, що не має метро, треба було сполучити з центром міста.

"Реальні назви районів розташування станцій – Воскресенка і Райдужний. Це не збиватиме з пантелику тих, кому треба саме на Троєщину, до якої організовано пересадочне сполучення трамваєм №5", - додають в УЗ.

Станцію Київ-Дніпровський залізничники планують перейменувати на Парк "Перемога", оскільки їм "просто подобається кількість столичних парків, поєднаних "київським кільцем". До того ж зазначається, що перейменування на честь прилеглого парку дасть змогу нерегулярному пасажирові електрички зрозуміти, де саме знаходиться станція, не підглядаючи в карту.

Назву станції Київська Русанівка планують спростити до просто Русанівки, оскільки "вона апріорі тільки київська". Крім того, станції Лівий Берег планують дати назву Березняки, оскільки саме вона позначатиме найближчий район. Також це дозволить пасажирам не плутати платформу зі станцією метро "Лівобережна".

В свою чергу, зупинці на північній платформі станції Київ-Пасажирський збираються дати більш очевидну назву Центральний вокзал.

"Чому зараз? Ми до кінця року завершимо косметичні ремонти всіх вказаних станцій, щоб змінювалася не лише форма, але й суть. Навіщо ми це робимо? Бо це полегшить навігацію історичними районами Києва, більш точно відповідатиме топоніміці столиці та позбавить транспортну карту міста застарілих назв радянського періоду", - пояснює перевізник.

Зазначається, що зараз розпочато процес узгодження запропонованих назв з владою Києва, а "зміни декорацій" відбудуться після завершення базових ремонтів.