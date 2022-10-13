"Укрзалізниця" запустила продаж абонементів на електрички у чат-боті

"Укрзалізниця" запустила можливість придбати у чат-боті в всіх месенджерах абонементи на місячний проїзд приміськими поїздами. Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі компанії.

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Зокрема, це стосується Київської, Житомирської, Чернігівської, Вінницької, Хмельницької, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Миколаївської та Одеської областей.

Вартість абонементу стартує від 200 гривень і залежить від конкретного маршруту, обраного пасажиром. З абонементом пасажир отримує безлімітну кількість поїздок приміськими рейсами за обраним маршрутом протягом 30 днів від дати старту абонемента. Абонемент можна придбати також на Київську кільцеву електричку.

Також УЗ запустила продаж у чат-боті в Telegram, Viber, Apple Messages та Facebook Messenger квитків на всі приміські рейси Одеської залізниці. Раніше функцію було реалізовано для приміських поїздів Південно-Західної залізниці та для Київської кільцевої електрички.

Крім того, в держкомпанії повідомляють, що відтепер пасажири "Укрзалізниці" зможуть відслідковувати прибуття, відправлення та затримки рейсів по вокзалах Сум, Бердичева, Олександрії та Білої Церкви в режимі онлайн — як у чат-боті, так і в мобільному застосунку.