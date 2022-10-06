"Укрзалізниця" все ж запустить експрес Львів - Чернівці, скасований через війну

"Укрзалізниця" з 10 жовтня запускає регіональний експрес №802/801 Чернівці - Тернопіль - Львів. Про це йдеться у повідомленні держкомпанії.

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"Ніщо не зупинить поїзд, час якого настав: "Дністровський експрес" мав вирушити у першу мандрівку ще наприкінці лютого, але тоді наші вагони вже були задіяні в евакуації українців, тож прем'єру довелося відкласти", - нагадують в УЗ.

Поїзд відправлятиметься щодня з Чернівців о 5:30 з прибуттям до Львова о 12:18. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме зі Львова о 15:07 та прибуватиме до Чернівців о 22:05.

Маршрут поїзда проходить через Заліщики, Чортків, Тернопіль, Золочів та інші міста. Квитки поступлять у продаж в застосунку, чат-боті, на сайті та в касах "Укрзалізниці" з 7 жовтня.

Зазначимо, що "Укрзалізниця" мала запустити поїзд №802/801 з 28 лютого, але за дещо довшим маршрутом Львів - Тернопіль - Чернівці - Коломия. Наразі йдеться тільки про рух до Чернівців.

Нагадаємо також, що в серпні УЗ запустила "Буковинський експрес" №702 Львів – Чернівці та поновила курсування "Прикарпатського експресу" №807/808 Коломия — Львів.