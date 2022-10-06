"Укрзализныця" все же запустит экспресс Львов - Черновцы, отмененный из-за войны

"Укрзализныця" с 10 октября запускает региональный экспресс №802/801 Черновцы – Тернополь – Львов. Об этом говорится в сообщении госкомпании.

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"Ничто не остановит поезд, время которого наступило: "Днестровский экспресс" должен был отправиться в первое путешествие еще в конце февраля, но тогда наши вагоны уже были задействованы в эвакуации украинцев, так что премьеру пришлось отложить", - напоминают в УЗ.

Поезд будет отправляться ежедневно из Черновцов в 5:30 с прибытием во Львов в 12:18. В обратном направлении поезд будет отправляться из Львова в 15:07 и прибывать в Черновцы в 22:05.

Маршрут поезда проходит через Залещики, Чортков, Тернополь, Золочев и другие города. Билеты поступят в продажу в приложении, чат-боте, на сайте и в кассах "Укрзализныци" с 7 октября.

Отметим, что "Укрзализныця" должна была запустить поезд №802/801 с 28 февраля, но по более длинному маршруту Львов - Тернополь - Черновцы - Коломыя. Речь идет только о движении в Черновцы.

Напомним также, что в августе УЗ запустила "Буковинский экспресс" №702 Львов - Черновцы и возобновила курсирование "Прикарпатского экспресса" №807/808 Коломыя - Львов.