"Укрзализныця" запускает "Буковинский" и "Прикарпатский" экспрессы

Госкомпания "Укрзализныця" запускает "Буковинский экспресс" №702 Львов - Черновцы и возобновляет курсирование "Прикарпатского экспресса" №807/808 Коломыя - Львов.

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Об этом в Facebook сообщила пресс-служба компании.

Билеты на "Буковинский экспресс" появились в продаже с 12 августа. Поезд будет отправляться из Львова ежедневно в 17:25 и прибывает в Черновцы в 22:17. Из Черновцов поезд отправляется в 07:30 и прибывает во Львов в 11:54. Курсирует через Ходоров, Ивано-Франковск, Коломыю и Снятын.

С 15 августа для пассажиров снова будет доступен "Прикарпатский экспресс" - поезд №807/808. Поезд будет отправляться из Коломыи ежедневно в 06:10 и прибывать во Львов в 10:40. Со Львова поезд будет отправляться в 17:20 и прибывать в Коломыю в 21:47, курсируя через Ивано-Франковск, Калуш, Долину, Моршин и Стрый .

УЗ также сообщила о планах в ближайшее время запустить "Днестровский экспресс", первый рейс которого сорвался в феврале 2022 года из-за начала полномасштабной войны с РФ. На всех маршрутах будут использоваться дизель-поезда ДПКр.

Ранее стало известно, что "Укрзализныця" запустила на две недели ежедневный поезд №272/271 Запорожье — Киев из-за повышенного спроса на выезд из городов Никополь и Марганец в более безопасные регионы.

Кроме того, компания развивает международное сообщение. В частности, в конце августа "Укрзализныця" планирует запустить поезд по европути из города Рава-Русская Львовской области в Польшу.