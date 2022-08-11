"Укрзализныця" запустила собственное мобильное приложение

"Укрзализныця" в партнерстве с Mastercard объявила о запуске собственного мобильного приложения для продажи билетов и информирования пассажиров

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

В новом приложении пользователи смогут:

приобрести билеты на все поезда дальнего сообщения по Украине;

вернуть билеты;

получать уведомления о рейсе и пути прибытия/отправления поезда;

найти необходимый рейс и ответы на часто задаваемые вопросы о перевозках;

получить доступ к личному кабинету с сохранением истории рейсов и данных пассажиров для скорых повторных заказов.

Тестирование нового приложения было проведено в июле, и с сегодняшнего дня оно уже доступно всем пользователям на AppStore и Google Play Market.

"Укрзализныця является прямым продавцом билетов через приложение, а следовательно стоимость билетов для пассажиров будет максимально выгодной — любые дополнительные комиссии при оплате отсутствуют. Пассажиры смогут оплатить билеты непосредственно в мобильном приложении цифровой картой с помощью Apple Pay, Google Pay, или же можно ввести данные банковской карты и сохранить их в приложении для оплат", - говорится в сообщении.

Отмечается, что запуск собственного приложения поможет компании оставаться на связи с пассажирами и как можно более оперативно и эффективно информировать об изменениях в рейсах, обновлении графиков, новых маршрутах и сервисах.

"Для пассажира аргумент в пользу установления приложения еще более очевидный: здесь самые дешевые билеты без каких-либо комиссий, гарантирован более быстрый поиск и стабильность работы", - подчеркнули в УЗ.

Следующим этапом диджитализации "Укрзализныци" станет разработка нового сайта, единого портала бортовых услуг и развитие онлайн-заказа привычных железнодорожных сервисов: перевозка авто в вагоне, услуг вокзальных портеров, поиска потерянных вещей, бронирование лаунжа и т.д.

Напомним, в официальном чат-боте "Укрзализныци" в Apple Messages стала доступна оплата билетов с помощью Apple Pay.