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"Укрзалізниця" запустила оплату квитків через Apple Pay у чат-боті Apple Messages
В офіційному чат-боті “Укрзалізниці” в Apple Messages стала доступною оплата квитків за допомогою Apple Pay. Про це 5 серпня повідомила пресслужба УЗ.
Щоб запустити Apple Messages потрібно натиснути іконку "Повідомлення" на сайті Укрзалізниці. Після цього відкриється діалогове вікно для купівлі квитків через Apple Pay або спілкування з оператором служби підтримки.
"Тому тепер в Apple Messages, який сам по собі робить взаємодію з "Укрзалізницею" такою ж простою, як спілкування в чаті з друзями чи близькими, можна розраховуватись в один клік — через найзвичнішу для користувачів Apple систему Apple Pay", — зазначив заступник голови Пасажирської компанії Укрзалізниці з розвитку бізнесу Євгеній Єнтіс.
Окрім Apple Messages, бот-платформа Corezoid підтримує роботу з Google Business Messages, Viber, Telegram, Facebook messenger, WhatsApp for Business, Line, WeChat, Control.events та будь-якими іншими платформами з відкритими API.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Раніше стало відомом, що "Укрзалізниця" завершила розробку застосунку та надала доступ до бета-версії першій тисячі бета-тестерів. Щоб стати бета-тестером застосунку "Укрзалізниці", треба заповнити просту форму і дочекатись підтвердження з інструкцією на електронну пошту.