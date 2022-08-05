"Укрзализныця" запустила оплату билетов через Apple Pay в чат-боте Apple Messages

В официальном чат-боте “Укрзализныци” в Apple Messages стала доступна оплата билетов с помощью Apple Pay. Об этом 5 августа сообщила пресс-служба УЗ.

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Чтобы запустить Apple Messages, нужно нажать иконку "Сообщения" на сайте "Укрзализныци". После этого откроется диалоговое окно для покупки билетов через Apple Pay или общение с оператором службы поддержки.

"Теперь в Apple Messages, который сам по себе делает взаимодействие с "Укрзализныцей" таким же простым, как общение в чате с друзьями или близкими, можно рассчитываться в один клик — через самую привычную для пользователей Apple систему Apple Pay", — отметил замглавы пассажирской компании "Укрзализныци" по развитию бизнеса Евгений Ентис.

Кроме Apple Messages, бот-платформа Corezoid поддерживает работу с Google Business Messages, Viber, Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp for Business, Line, WeChat, Control.events и другими платформами с открытыми API.

Ранее стало известно, что "Укрзализныця" завершила разработку приложения и предоставила доступ к бета-версии первой тысячи бета-тестеров. Чтобы стать бета-тестером приложения "Укрзализныци", нужно заполнить простую форму и дождаться подтверждения с инструкцией по электронной почте.