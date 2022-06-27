"Укрзализныця" запускает приложение: приглашает бета-тестеров

"Укрзализныця" заканчивает разработку приложения и предоставляет доступ к бета-версии первой тысячи бета-тестеров.

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Об этом сообщил глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин.

"Мы уже на финишной прямой с разработкой приложения "Укрзализныци". И на этой неделе мы предоставим доступ к бета-версии нашего приложения первой тысячи бета-тестеров", - отметил Камышин.

Кто может стать бета-тестером:

1. Тот, кому исполнилось 18 лет.

2. Кто хотя бы дважды путешествовал по железной дороге за последний месяц. Это легко, здесь даже Борис Джонсон проходит.

"При этом нам важна репрезентативность первой тысячи тестеров. Баланс женщины/мужчины, iOS/Android, по возрасту, студенты и т.д. Поэтому сразу извиняюсь, если не все заявки удовлетворим", - подчеркнул Камышин.

Чтобы стать бета-тестером приложения "Укрзализныци", нужно заполнить простую форму и дождаться подтверждения с инструкцией по электронной почте.

"Для меня и для команды железнодорожников это важный и долгожданный день. Я до сих пор не могу понять, как так получилось, что у "Укрзализныци" нет своего приложения", - подчеркнул Камышин.

Напомним, “Укрзализныця” определила самые популярные поезда по количеству перевозимых пассажиров с начала лета. Больше всего пассажиров воспользовались поездом № 45 Ужгород — Харьков — Ужгород.