"Укрзализныця" запустила два новых поезда в польский Перемышль

Акционерное общество "Укрзализныця" запустило два новых поезда в польский Перемышль из Киева и из Запорожья. Об этом сообщает пресс-служба “Укрзализныци”.

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"Мы реагируем на увеличенный спрос пассажиров на поезда из-за границы в Украину, ведь только за последний месяц по железной дороге в Украину вернулось около 50 000 наших граждан, и мы наблюдаем рост тенденции на возвращение", - сказано в сообщении.

Согласно ему 12 мая "Укрзализныця" отправила в первые рейсы два новых поезда в польский город Перемышль - из Киева и Запорожья.

Поезд №53/54 Киев — Перемышль – Киев отправляется в 19:48 и прибывает в Перемышль на следующий день в 07:21. В обратном направлении поезд отправляется в 18:39 и прибывает в Киев в 09:21.

Поезд №31/32 Запорожье – Перемышль – Запорожье отправляется из Запорожья в 15:30, будет останавливаться в Днепре в 17:33, и прибывает в Перемышль в 12:50. С Перемышля поезд отходит в 16:00, останавливается в Днепре в 13:26, и прибывает в Запорожье в 15:51.

Напомним, чешский перевозчик RegioJet возобновляет поезд Киев-Прага, он будет проходить через Перемышль, Львов, Тернополь, Хмельницкий и Винницу