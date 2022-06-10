Между Киевом и Прагой запускают ежедневный поезд

Чешский перевозчик RegioJet возобновляет поезд Киев-Прага, он будет проходить через Перемышль, Львов, Тернополь, Хмельницкий и Винницу. Об этом сообщила пресс-служба RegioJet.

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Регулярные рейсы запускают с 12 июня. Из Киева поезда будут отправляться в 8:30, из Праги — в 20:18. Из столицы Украины в Прагу поезд будет доезжать за 25 часов 25 минут.

Отметим, что пассажиров ждет пересадка. Из Праги поезд доезжает до польского города Перемышль, там пассажирам нужно пересесть на поезд "Укрзалиныци". Пересадка связана с тем, что в Украине курсируют поезда с другой шириной колеи.

Билет из Киева в Прагу стоит 826 грн, из Львова — 287 грн. В стоимость билета входит завтрак и ужин, а также постельное белье.

Маршрут поезда Киев-Прага

Напомним, с 14 апреля снова курсирует поезд "Слобожанский экспресс", который соединяет Сумскую и Харьковскую области.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" возобновила пригородное сообщение между Одессой и Белгородом-Днестровским. Так, с 31 марта снова курсирует поезд по маршруту Одесса-Главная – Белгород-Днестровский – Одесса-Главная.