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Транспорт
Дата публикации

На железнодорожном вокзале Киева установили рамки металлоискателей

На железнодорожном вокзале Киева установили рамки металлоискателей
Фото: Укрзализныця

"Укрзализныця" установила на Центральном железнодорожном вокзале Киева комплексную систему досмотра пассажиров. Как заявляют в госкомпании, это сделано "для повышения безопасности пассажиров".

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Отмечается, что система включает в себя два стационарных металлоискателя ("рамки"), четыре рентгено-телевизионных интроскопа, ручные металлодетекторы и мобильную рентгено-телевизионную установку.

Других подробностей об усилении мер безопасности на крупнейшем вокзале страны в УЗ не приводят, однако приглашают на пресс-конференцию по этому поводу.

Фото 2 — На железнодорожном вокзале Киева установили рамки металлоискателей
Фото: Укрзализныця

Она должна состояться на вокзале 9 июня в 12:00, там будут присутствовать министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, член правления "Укрзализныци" Александр Перцовский, а также генеральный директор международного аэропорта "Борисполь" Алексей Дубревский. Журналистов будут аккредитовывать до 21:00 8 июня.

Автор:
Тимофей Беспятов