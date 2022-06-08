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На железнодорожном вокзале Киева установили рамки металлоискателей
"Укрзализныця" установила на Центральном железнодорожном вокзале Киева комплексную систему досмотра пассажиров. Как заявляют в госкомпании, это сделано "для повышения безопасности пассажиров".
Отмечается, что система включает в себя два стационарных металлоискателя ("рамки"), четыре рентгено-телевизионных интроскопа, ручные металлодетекторы и мобильную рентгено-телевизионную установку.
Других подробностей об усилении мер безопасности на крупнейшем вокзале страны в УЗ не приводят, однако приглашают на пресс-конференцию по этому поводу.
Она должна состояться на вокзале 9 июня в 12:00, там будут присутствовать министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, член правления "Укрзализныци" Александр Перцовский, а также генеральный директор международного аэропорта "Борисполь" Алексей Дубревский. Журналистов будут аккредитовывать до 21:00 8 июня.Подписывайтесь на наш YouTube канал