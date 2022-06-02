"Укрзализныця" запускает два поезда из Киева в Житомир: как они будут ходить

"Укрзализныця" с 8 июня назначила два региональных поезда, которые будут соединять Киев с Житомиром. Время в пути составит менее 3 часов.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщили в пресс-службе АО "Укрзализныци".

"Следовательно с 8 июня мы в качестве эксперимента назначаем два региональных поезда, которые соединят столицу с Житомиром. Время в пути составит менее 3 часов за счет отсутствия промежуточных остановок, как у привычной электрички", - говорится в сообщении.

Стоимость билета составит от 105 грн в плацкарте, от 125 грн в сидячем вагоне и 189 грн в купе и меняется в зависимости от дня недели и фирменности выбранного вагона.

Поезд №759/760 Киев – Житомир будет отправляться из Киева ежедневно в 6:55 и прибывать в Житомир в 9:43. Обратно из Житомира поезд будет отходить в 12:06, прибытие в Киев — в 14:51.

Поезд №775/776 Киев – Житомир будет отправляться из Киева ежедневно в 14:33, прибывать в Житомир в 17:15. Обратно из Житомира поезд будет отходить в 18:38, и будет прибывать в Киев в 21:50.

Напомним, "Укрзализныця" возобновила пассажирское движение между Черниговом и Славутичем, а также между Киевом и Черкассами.