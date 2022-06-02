"Укрзализныця" возобновила пассажирское сообщение со Славутичем

"Укрзализныця" возобновила пассажирское движение между Черниговом и Славутичем. Как отмечается в сообщении госкомпании, это стало возможным после восстановления моста в Черниговской области, взорванного врагом на четвертый день войны. В первый рейс электричка отправится 2 июня из Славутича в 16:00.

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"В областном центре есть возможность пересесть на двухэтажный поезд Škoda, который с комфортом доставит пассажиров в Киев. Для этого организована удобная стыковка графиков движения двух электропоездов", - отмечает УЗ.

В настоящее время между Киевом и Черниговом курсируют три пары пассажирских поездов: №708/707 Киев — Чернигов составом электропоезда Škoda, №702/701 Винница — Чернигов и №257/258 Ивано-Франковск — Чернигов.

"В Чернигове сейчас проживает 190 тысяч человек. На маршрут Киев — Чернигов мы уже поставили восстановленную двухэтажную Шкоду класса Интерсити+. Дорога занимает 3:15 – это практически столько же, как и маршрутка. Билет на поезд стоит от 195 гривен, а маршрутка 250 гривен. Поезд населяется хорошо, стабильно больше 50%", - сообщил руководитель УЗ Александр Камишин.

Отметим, что Славутич является городом атомщиков: город был построен после аварии на Чернобыльской АЭС и связан с ней железнодорожной линией, пролегающей через территорию Беларуси по другую сторону от Чернигова. Славутич является анклавом Киевской области на территории Черниговской относится к Вышгородскому району. На начало 2021 года в городе проживало, по официальным данным, 24,7 тысяч человек.

Напомним, что с 30 мая "Укрзализныця" также добавила три новых рейса Чернигов – Нежин. До этого там в течение месяца курсировали только две пары электричек.