"Укрзалізниця" відновила пасажирське сполучення зі Славутичем

"Укрзалізниця" відновила пасажирський рух між Черніговом та Славутичем. Як зазначається у повідомленні держкомпанії, це стало можливим після відновлення мосту в Чернігівській області, який був підірваний ворогом на четвертий день війни. У перший рейс електричка вирушить 2 червня зі Славутича о 16:00.

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"В обласному центрі є можливість пересісти на двоповерховий поїзд Škoda, який з комфортом домчить пасажирів до Києва. Для цього організували зручну стиковку графіків руху двох електропоїздів", - зазначає УЗ.

Наразі між Києвом та Черніговом курсує три пари пасажирських поїздів: №708/707 Київ — Чернігів складом електропоїзда Škoda, №702/701 Вінниця — Чернігів та №257/258 Івано-Франківськ — Чернігів.

"В Чернігові зараз проживає 190 тисяч чоловік. На маршрут Київ — Чернігів ми вже поставили відновлену двоповерхову Шкоду класу Інтерсіті+. Дорога займає 3:15 - це практично стільки ж, як і маршрутка. Квиток на поїзд коштує від 195 гривень, а маршрутка 250 гривень. Поїзд населяється добре, стабільно більше 50%", - повідомив керівник УЗ Олександр Камишин.

Зазначимо, що Славутич є містом атомщиків: місто було збудовано після аварії на Чорнобильській АЕС і пов'язане з нею залізничною лінією, що пролягає через територію Білорусі з іншого боку від Чернігіва. Славутич є анклавом Київської області на території Чернігівської та належить до Вишгородського району. На початок 2021 року в місті проживало, за офіційними даними, 24,7 тисячі людей.

Нагадаємо, що з 30 травня "Укрзалізниця" також додала три нових рейси Чернігів - Ніжин. До цього там впродовж місяця курсувало лише дві пари електричок.