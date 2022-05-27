"Укрзалізниця" додала три нових рейси Чернігів - Ніжин

"Укрзалізниця" у рамках відновлення залізничного сполучення на деокупованих територіях з 30 травня додає по три рейси на маршруті Чернігів – Ніжин у кожному напрямку. Про це йдеться у повідомленні держкомпанії.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Так, поїзди з Чернігова відправлятимуться о 6:20 (з прибуттям до Ніжина о 7:57), о 13:25 (прибуття о 15:03) та о 17:20 (прибуття о 18:55).

У свою чергу, назад з Ніжина поїзди будуть йти о 8:00 (з прибуттям до Чернігова о 10:06), о 12:10 (прибуття о 13:48) та о 20:22 (прибуття о 22:12).

Крім того, курсуватимуть щоденні рейси за маршрутом Конотоп - Ніжин. З Ніжина поїзди вирушатимуть о 15:40 із прибуттям до Конотопа о 17:42. Назад же поїзд йтиме о 18:02, а повертатиметься до Ніжина о 20:02.

Нагадаємо, що УЗ після відновлення лінії Київ – Ніжин – Чернігів запустила з 16 квітня між цими містами регіональний дизель-потяг, а також приміські потяги Дарниця – Ніжин.

З 25 квітня між Черніговом та Ніжином було запущено дві пари електричок: з відправленням з Ніжина о 5:28 та 17:25, а з Чернігова – о 8:20 та 20:36.