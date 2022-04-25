"Укрзализныця" возобновила ж/д сообщение между Черниговом и Нежином

Сегодня, 25 апреля, “Укрзализныця” возобновила полноценное железнодорожное сообщение по маршруту Нежин – Чернигов – Нежин.

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Как сообщает пресс-служба УЗ, по этому маршруту начали курсировать 2 пары электропоездов.

В частности, в направлении Нежин — Чернигов поезда отправляются в 05:28 и 17:25, прибывают в 07:20 и 19:07 соответственно.

По направлению Чернигов — Нежин поезда отправляются в 08:20 и 20:36, прибывают в 09:53 и 22:15 соответственно.

Ранее "Укрзализныця" восстановила железнодорожное сообщение для ряда городов и поселков Черниговской и Сумской областей: Ворожбы, Конотопа, Бахмача, Новгорода-Северского, Коростеня, Олевска и других.

Кроме этого, поезда начали курсировать между Киевом и Черниговом.

Ранее сообщалось, что с 19 апреля на маршруте киевской кольцевой электрички начал курсировать еще один модернизированный электропоезд и добавлена ​​остановка на станции “Киевская Русановка”.