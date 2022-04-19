На маршруте киевской кольцевой электрички добавлена новая остановка

С 19 апреля на маршруте киевской кольцевой электрички начал курсировать еще один модернизированный электропоезд и добавлена ​​остановка на станции “Киевская Русановка”. Об этом сообщили в "Укрзализныце".

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Остановочную платформу на маршруте электрички "Укрзализныця" восстановила уже за время войны.

"С сегодняшнего дня киевская кольцевая электричка будет делать остановку на платформе "Киевская Русановка". Эта остановка не функционировала с 2011 года и была в запущенном состоянии. Мы в короткие сроки ее реанимировали, в частности, отремонтирована и укреплена платформа. Эта остановка будет точно популярна у жителей Русановки, Березняков, Соцгорода и других близлежащих кварталов", — отметил член правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

По словам главы правления АО "Укрзализныця" Александра Камышина, компания продолжает развивать проект 2021 года Kyiv City Express.

"Киевская кольцевая электричка станет частью этого проекта. Менее чем за месяц она перевезла более 200 тысяч пассажиров. Сегодня мы ставим на маршрут модернизированный во время войны на собственном предприятии электропоезд. Таким образом, по кольцу Киева курсируют исключительно модернизированные электрички", – отметил он.

Напомним, что "Укрзализныця" запускает еще один поезд в Перемышль.