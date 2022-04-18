"Укрзализныця" изменила график движения двух поездов, следующих из Львова

Из-за проведения технического обслуживания поездов ДПКр-3 (дизель-поезд Крюковский, 3-й тип – Delo.ua) "Укрзализныця" изменила расписание движения региональных составов, курсирующих по маршрутам Львов – Черновцы и Львов – Хелм.

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Как сообщает пресс-служба ж/д предприятия, 19 и 21 апреля региональный поезд № 816/815 сообщением Львов – Черновцы будет курсировать только до станции "Коломыя", а в обратном направлении этот поезд в эти дни ездить не будет.

20 и 22 апреля поезд 816/815 будет отправляться во Львов с этой же станции, в эти же дни поезд Львов – Черновцы курсировать не будет.

Кроме этого, 20 апреля не будет отправляться поезд № 814/813 сообщением Львов – Хелм (Польша).

На следующий день, соответственно, не будет отправки этого же пассажирского состава из Хелма во Львов.

"Укрзализныця" просит всех пассажиров учесть временные изменения при планировании поездок в указанных сообщениях.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" с 20 апреля текущего года назначает еще один поезд Интерсити+ сообщением Киев – Перемышль.

Напомним, с 14 апреля снова курсирует поезд "Слобожанский экспресс", который соединяет Сумскую и Харьковскую области.