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"Укрзализныця" изменила график движения двух поездов, следующих из Львова
Из-за проведения технического обслуживания поездов ДПКр-3 (дизель-поезд Крюковский, 3-й тип – Delo.ua) "Укрзализныця" изменила расписание движения региональных составов, курсирующих по маршрутам Львов – Черновцы и Львов – Хелм.
Как сообщает пресс-служба ж/д предприятия, 19 и 21 апреля региональный поезд № 816/815 сообщением Львов – Черновцы будет курсировать только до станции "Коломыя", а в обратном направлении этот поезд в эти дни ездить не будет.
20 и 22 апреля поезд 816/815 будет отправляться во Львов с этой же станции, в эти же дни поезд Львов – Черновцы курсировать не будет.
Кроме этого, 20 апреля не будет отправляться поезд № 814/813 сообщением Львов – Хелм (Польша).Подписывайтесь на наш YouTube канал
На следующий день, соответственно, не будет отправки этого же пассажирского состава из Хелма во Львов.
"Укрзализныця" просит всех пассажиров учесть временные изменения при планировании поездок в указанных сообщениях.
Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" с 20 апреля текущего года назначает еще один поезд Интерсити+ сообщением Киев – Перемышль.
Напомним, с 14 апреля снова курсирует поезд "Слобожанский экспресс", который соединяет Сумскую и Харьковскую области.