"Укрзализныця" запускает еще один поезд в Перемышль

"Укрзализныця" назначает еще один поезд Интерсити+ сообщением Киев – Перемышль с 20 апреля.

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Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

Поезд будет отправляться ежедневно из Киева в 17:00, прибывать в Перемышль в 05:00.

В обратном направлении из Перемышля поезд будет отправляться ежедневно с 21 апреля в 08:00 и прибывать в Киев в 20:43.

На станции Перемышль организована хабовая пересадка на поезда в Краков, Берлин и Прагу. По прибытии в Перемышль пассажиры с минимальным временем ожидания смогут пересесть на:

05:50 – поезд Перемышль – Краков;

07:07 – поезд Перемышль – Берлин;

07:22 – поезд Перемышль – Прага.

Билеты 2-го класса на поезда TLK и IC бесплатны для украинцев, которые пересекли границу между Украиной и Польшей с 24 февраля и относятся к следующим группам:

дети до 18 лет;

женщины;

мужчины старше 60 лет;

мужчины от 18 до 60 лет с инвалидностью.

Посадка в польские поезда – по заранее полученным в кассе бесплатным билетам, которые выдаются при предъявлении загранпаспорта гражданина Украины, или проездного документа от УЗ на поезд в Польшу, или уведомления о присвоении номера PESEL вместе с любым другим документом, что удостоверяет личность.

Напомним, с 14 апреля снова курсирует поезд "Слобожанский экспресс", который соединяет Сумскую и Харьковскую области.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" возобновила пригородное сообщение между Одессой и Белгородом-Днестровским. Так, с 31 марта снова курсирует поезд по маршруту Одесса-Главная – Белгород-Днестровский – Одесса-Главная.