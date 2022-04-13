"Укрзализныця" возобновила движение "Слобожанского экспресса"

С 14 апреля снова будет курсировать поезд "Слобожанский экспресс". Он соединяет Сумскую и Харьковскую области. Об этом сообщила пресс-служба Сумского городского совета.

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Так, "Укрзализныця" возобновляет движение поезда 7009 Харьков – Ворожба и 7010 Ворожба – Харьков.

Из Харькова "Слобожанский экспресс" будет отправляться в 8:00. Поезд следует через Люботин, Богодухов, Кириковку, Тростянец (Смородино), Сумы, Белополье. Согласно установленному графику в Ворожбу он будет прибывать в 12:35.

В обратном направлении поезд отправится в 13:05 и в 17:32 прибывает в Харьков.

Расписание "Слобожанского экспресса". Фото: пресс-служба Сумского городского совета

Ранее "Укрзализныця" возобновляет пригородное сообщение между Одессой и Белгородом-Днестровским. Так,с 31 марта снова курсирует поезд по маршруту Одесса-Главная – Белгород-Днестровский – Одесса-Главная.