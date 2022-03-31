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Транспорт
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"Укрзализныця" возобновляет пригородное сообщение между Одессой и Белгородом-Днестровским

"Укрзализныця" возобновляет пригородное сообщение между Одессой и Белгородом-Днестровским

Компания "Укрзализныця" постепенно возобновляет движение пригородных поездов в Одесской области. Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

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С 31 марта снова будут курсировать поезда по маршруту Одесса-Главная – Белгород-Днестровский – Одесса-Главная.

Такое решение приняли в связи с необходимостью оперативно реагировать на изменения ситуации в области.

Первый поезд из Одессы отправился 31 марта в 17:43, он прибудет на станцию Белгород-Днестровский в 20:24. Следующий поезд отправится в 08:44 1 апреля, прибытие запланировано на 11:25.

Отправление от станции Белгород-Днестровский начиная с 1 апреля назначено на 05:08 и 16:45, прибытие на станцию Одесса-Главная в 07:53 и 19:21 соответственно.

Кроме того,"Укрзализныця" возобновила продажу билетов на 10 дней вперед (с 28 марта) на 40 основных внутриукраинских поездов дальнего следования. В то же время "Укрзализныця" сохранит минимум по одному бесплатному эвакуационному рейсу в сутки из каждого региона, где эвакуационные процессы до сих пор активны.

УЗ продолжает назначать поезда, которые будут курсировать за границу. В добавок к поездам в Польшу, Венгрию, Словакию, Австрию и транспортировке в Румынию через Измаил, "Укрзализныця" организует еще один дополнительный эвакуационный железнодорожный рейс в Чехию 30 марта.

Автор:
Вита Молодан