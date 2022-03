"Укрзализныця" просит помочь ей деньгами для продолжения работы в условиях войны

"Укрзализныця" призывает партнеров и финансовых доноров предоставить ей безвозвратную финансовую помощь для работы компании в условиях войны. Об этом говорится в обращении госкомпании.

"На фоне открытой военной агрессии против Украины, начатой Россией 24 февраля и которая сейчас разворачивается, УЗ продолжает свою работу. Главным приоритетом компании сегодня является обеспечение безопасности гражданского населения Украины и его перевозка в более безопасные регионы, а также защита жизни и здоровья работников", — сказано в нем.

Украинская железная дорога подчеркивает, что находится сейчас в авангарде гуманитарной, эвакуационной и экономической поддержки Украины, в частности, продолжает за свой счет осуществлять эвакуацию мирных жителей из регионов, находящихся под обстрелами России: вывезено уже более 3 миллионов человек. Также она осуществляет грузоперевозки, обеспечивая нужды государства и бизнеса.

В то же время УЗ постоянно фиксирует факты разрушения железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава, и железнодорожники, рискуя жизнью, пытаются оперативно восстанавливать поврежденное оборудование и пути, чтобы обеспечивать непрерывные перевозки пассажиров и грузов.

"К сожалению, происходит травмирование и гибель железнодорожников, членов их семей, а также разрушение их домов в результате нападений российских военных", — добавляют в компании.

При этом там уверены, что нынешняя ситуация не остановит "Укрзализныцю", а наоборот, выведет ее на новый этап роста и модернизации. УЗ стремится как можно быстрее продолжить диалог со своими партнерами и сейчас особенно ценит финансовую поддержку.

Отмечается, что деньги будут направлены на продолжение эвакуации и предоставление убежища для гражданского населения, помощь работникам компании, пострадавшим от военной агрессии, а также поддержку уставной деятельности общества во время военной агрессии РФ. Особенно подчеркивают в УЗ, что деньги от доноров не будут направлены на военные цели.

