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Транспорт
Дата публикации

"Укрзализныця" просит помочь ей деньгами для продолжения работы в условиях войны

Фото: Facebook-страница УЗ
Фото: Facebook-страница УЗ

"Укрзализныця" призывает партнеров и финансовых доноров предоставить ей безвозвратную финансовую помощь для работы компании в условиях войны. Об этом говорится в обращении госкомпании.

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"На фоне открытой военной агрессии против Украины, начатой Россией 24 февраля и которая сейчас разворачивается, УЗ продолжает свою работу. Главным приоритетом компании сегодня является обеспечение безопасности гражданского населения Украины и его перевозка в более безопасные регионы, а также защита жизни и здоровья работников", — сказано в нем.

Украинская железная дорога подчеркивает, что находится сейчас в авангарде гуманитарной, эвакуационной и экономической поддержки Украины, в частности, продолжает за свой счет осуществлять эвакуацию мирных жителей из регионов, находящихся под обстрелами России: вывезено уже более 3 миллионов человек. Также она осуществляет грузоперевозки, обеспечивая нужды государства и бизнеса.

В то же время УЗ постоянно фиксирует факты разрушения железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава, и железнодорожники, рискуя жизнью, пытаются оперативно восстанавливать поврежденное оборудование и пути, чтобы обеспечивать непрерывные перевозки пассажиров и грузов.

"К сожалению, происходит травмирование и гибель железнодорожников, членов их семей, а также разрушение их домов в результате нападений российских военных", — добавляют в компании.

При этом там уверены, что нынешняя ситуация не остановит "Укрзализныцю", а наоборот, выведет ее на новый этап роста и модернизации. УЗ стремится как можно быстрее продолжить диалог со своими партнерами и сейчас особенно ценит финансовую поддержку.

Отмечается, что деньги будут направлены на продолжение эвакуации и предоставление убежища для гражданского населения, помощь работникам компании, пострадавшим от военной агрессии, а также поддержку уставной деятельности общества во время военной агрессии РФ. Особенно подчеркивают в УЗ, что деньги от доноров не будут направлены на военные цели.

За дополнительной информацией компания просит обращаться к представителям компании: Юрию Гаврилюку ([email protected]; +38097 9617576) и Владимиру Шемаеву ([email protected]; +38050 9535488).

Деньги призывают перечислять непосредственно на АО "Укрзализныця" (Киев, улица Ежи Гедройца, 5, идентификационный код юрлица — 40075815) на счет UA283257960000026007302473082, банк-бенефициар — Ощадбанк (Львов, улица Сечевых Стрельцов, 9, SWIFT: COSBUAUKLVI). В назначении платежа следует указывать "безвозвратная финансовая помощь УЗ".

Для зачисления на тот же счет UA283257960000026007302473082 средств в долларах можно помимо Ощадбанка указывать банки-корреспонденты: THE BANK OF NEW YORK MELLON, Нью-Йорк, SWIFT: IRVTUS3N, счет №8901395722 либо CITIBANK N.A., Нью-Йорк, SWIFT: CITIUS33, счет №36128911 либо COMMERZBANK AG, Франкфурт-на-Майне, SWIFT: COBADEFF, счет №4008865941/00.

Для перечисления сумм в евро можно помимо Ощадбанка указывать COMMERZBANK AG, Франкфурт-на-Майне, SWIFT: COBADEFF, счет №4008865941/01 либо RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG, Вена, SWIFT: RZBAATWW, счет №1-55.073.621 либо CITIBANK N.A., Лондон, SWIFT: CITIGB2L, счет № 10471062.

Автор:
Тимофей Беспятов