"Укрзализныця" возобновила предварительную продажу билетов на 40 поездов

"Укрзализныця" возобновила продажу билетов на 10 дней вперед на 40 основных внутриукраинских поездов дальнего следования. Как говорится в сообщении госкомпании, это позволит пассажирам планировать свою логистику и иметь гарантию поездки при покупке билета.

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По данным перевозчика, уже 3,2 млн пассажиров были эвакуированы по железной дороге в безопасные города на западе страны и за рубеж, поэтому она фиксирует завершение активной фазы эвакуации и необходимость обеспечения регулярной прогнозируемой логистики для развития экономики Украины.

В то же время "Укрзализныця" сохранит минимум по одному бесплатному эвакуационному рейсу в сутки из каждого региона, где эвакуационные процессы до сих пор активны.

Приводится и список актуальных поездов с посадкой только по билетам, а также эвакуационных поездов, бесплатных при проезде в обе стороны и бесплатных только в западном направлении.

Напомним, что на прошлой неделе онлайн-сервисы по продаже железнодорожных билетов и телефония "Укрзализныци" стали временно недоступны из-за хакерской атаки.

Отметим также, что вдобавок к поездам в Польшу, Венгрию, Словакию, Австрию и транспортировке в Румынию через Измаил, "Укрзализныця" организует еще один дополнительный эвакуационный железнодорожный рейс в Чехию 30 марта.