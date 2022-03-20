"Укрзализныця" возвращает платный проезд неэвакуационными поездами и заграничными рейсами

Эвакуационные поезда внутреннего сообщения и междугородние электрички останутся бесплатными.

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Возврат к продаже билетов на международные рейсы позволит пассажирам планировать свое путешествие заранее и гарантировано забронировать себе место в вагоне. Также возвращается платный проезд поездами в направлениях с запада в центр, на восток и на юг. Об этом сообщили в УЗ.

При этом в УЗ уточнили, что эвакуационные поезда и электрички остаются бесплатными.

В "УЗ" добавили, заметили нормализацию трафика за границу: около 12 тысяч пассажиров в день вместо 20 тысяч еще неделю назад. Поэтому было принято решение вернуть оплату билетов и таким образом оплатить услуги перевозчика, что позволит выполнить свои зарплатные обязательства перед поездными бригадами.

Напомним, что ранее глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин заявил, что сейчас железнодорожного сообщения между Украиной и Беларусью нет.