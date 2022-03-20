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"Укрзализныця" возвращает платный проезд неэвакуационными поездами и заграничными рейсами
Эвакуационные поезда внутреннего сообщения и междугородние электрички останутся бесплатными.
Возврат к продаже билетов на международные рейсы позволит пассажирам планировать свое путешествие заранее и гарантировано забронировать себе место в вагоне. Также возвращается платный проезд поездами в направлениях с запада в центр, на восток и на юг. Об этом сообщили в УЗ.
При этом в УЗ уточнили, что эвакуационные поезда и электрички остаются бесплатными.
В "УЗ" добавили, заметили нормализацию трафика за границу: около 12 тысяч пассажиров в день вместо 20 тысяч еще неделю назад. Поэтому было принято решение вернуть оплату билетов и таким образом оплатить услуги перевозчика, что позволит выполнить свои зарплатные обязательства перед поездными бригадами.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, что ранее глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин заявил, что сейчас железнодорожного сообщения между Украиной и Беларусью нет.