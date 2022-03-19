Между Украиной и Беларусью нет железнодорожного сообщения, — УЗ

Глава правления "Укрзалізниці" Александр Камышин заявил, что сейчас железнодорожного сообщения между Украиной и Беларусью нет.

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Об этом он сказал в эфире "НВ".

Камышин отметил, что обращался с призывом к белорусским железнодорожникам не выполнять преступные приказы и не вести российские воинские эшелоны в сторону Украины.

"На сегодня я могу сказать, что железнодорожного сообщения между Украиной и Беларусью нет", - рассказал он.

Глава правления "УЗ" добавил, что не будет уточнять детали, однако благодарен белорусским железнодорожникам за то, что они делают.

Напомним, что ранее "УЗ" начала процесс национализации около 15 тысяч российских вагонов, которые находятся на путях Украины. Вагоны принадлежат 250 компаниям. Их национализация стала возможной в рамках закона "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности РФ".