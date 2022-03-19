Між Україною та Білоруссю немає залізничного сполучення, — УЗ

Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишин заявив, що зараз залізничного сполучення між Україною та Білоруссю немає.

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Про це він сказав в ефірі НВ.

Камишин зазначив, що звертався із закликом до білоруських залізничників не виконувати злочинні накази та не вести російські військові ешелони у бік України.

"На сьогодні я можу сказати, що залізничного сполучення між Україною та Білоруссю немає", - розповів він.

Голова правління УЗ додав, що не уточнюватиме деталі, проте вдячний білоруським залізничникам за те, що вони роблять.

Нагадаємо, що раніше УЗ розпочала процес націоналізації близько 15 тисяч російських вагонів, що знаходяться на коліях України. Вагони належать 250 компаніям. Їхня націоналізація стала можливою в рамках закону "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності РФ".