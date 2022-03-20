"Укрзалізниця" повертає платний проїзд неевакуаційними поїздами та закордонними рейсами

Евакуаційні поїзди внутрішнього сполучення та міжміські електрички залишаться безплатними.

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Повернення до продажу квитків на міжнародні рейси дозволить пасажирам планувати свою подорож заздалегідь та гарантовано забронювати собі місце у вагоні. Також повертається платний проїзд поїздами у напрямках із заходу до центру, на схід та на південь. Про це повідомили в УЗ.

При цьому в УЗ уточнили, що евакуаційні потяги та електрички залишаються безплатними.

В "УЗ" додали, зауважили нормалізацію трафіку за кордон: близько 12 тисяч пасажирів на день замість 20 тисяч ще тиждень тому. Тому було прийнято рішення повернути оплату квитків і таким чином сплатити за послуги перевізника, що дозволить виконати свої зарплатні зобов'язання перед поїзними бригадами.

Нагадаємо, що раніше голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишин заявив, що зараз залізничного сполучення між Україною та Білоруссю немає.