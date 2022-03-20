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"Укрзалізниця" 20 березня запускає додаткові евакуаційні потяги
"Укрзалізниця" призначила на неділю, 20 березня, кілька додаткових евакуаційних поїздів.
Як повідомляє прес-служба УЗ, евакуаційні потяги вирушать до західних регіонів України з Києва, Харкова, Дніпра, Одеси та Краматорська. Е Графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 20 березня 2022 року:
Київ, Дарницький вокзал:
– 8:00, поїзд Інтерсіті + – Дарниця – Львів;Підписуйтесь на наш Telegram канал
– 17:00 – поїзд Інтерсіті + – Дарниця – Львів.
Харків:
– 8:00 – поїзд Інтерсіті + – Харків – Львів;
– 11:30 – поїзд №229/230 – Харків – Ужгород.
Дніпро:
– 20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.
Краматорськ:
– 13:00 – поїзд №267/266 – Краматорськ – Львів;
– 16:00 – поїзд №269/268 – Краматорськ – Львів.
Крім цього, додаткові рейси також відправляться з Одеси до Ужгорода о 22:32, з Києва до польського міста Хелма о 19:13.
Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" запустила сайт uz-vezemo.com з актуальною інформацією про додаткові евакуаційні поїзди по Україні та міжнародні евакуаційні маршрути.
Графік регулярних поїздів наступного дня оновлюється щодня близько 00:00.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" відновила свою послугу з перевезення приватних автомобілів.
На сьогоднішній день українці можуть відправити у напрямку Львова авто з Києва, Харкова та Дніпра.