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"Укрзалізниця" 20 березня запускає додаткові евакуаційні потяги

"Укрзалізниця" 20 березня запускає додаткові евакуаційні потяги
Евакуаційні потяги вирушать до західних регіонів України з Києва, Харкова, Дніпра, Одеси та Краматорська. Фото: Facebook/"Укрзалізниця"

"Укрзалізниця" призначила на неділю, 20 березня, кілька додаткових евакуаційних поїздів.

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Як повідомляє прес-служба УЗ, евакуаційні потяги вирушать до західних регіонів України з Києва, Харкова, Дніпра, Одеси та Краматорська. Е Графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 20 березня 2022 року:  

Київ, Дарницький вокзал:  

8:00, поїзд Інтерсіті + – Дарниця – Львів;  

17:00 – поїзд Інтерсіті + – Дарниця – Львів.  

Харків:  

8:00 – поїзд Інтерсіті + – Харків – Львів;  

11:30 – поїзд №229/230 – Харків – Ужгород.  

Дніпро:  

20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.  

Краматорськ:  

13:00 – поїзд №267/266 – Краматорськ – Львів;  

16:00 – поїзд №269/268 – Краматорськ – Львів.  

Крім цього, додаткові рейси також відправляться з Одеси до Ужгорода о 22:32, з Києва до польського міста Хелма о 19:13.  

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" запустила сайт uz-vezemo.com з актуальною інформацією про додаткові евакуаційні поїзди по Україні та міжнародні евакуаційні маршрути.

Графік регулярних поїздів наступного дня оновлюється щодня близько 00:00.

Фото 2 — "Укрзалізниця" 20 березня запускає додаткові евакуаційні потяги

Нагадаємо, "Укрзалізниця" відновила свою послугу з перевезення приватних автомобілів.

На сьогоднішній день українці можуть відправити у напрямку Львова авто з Києва, Харкова та Дніпра.

Автор:
Дмитро Нарожний