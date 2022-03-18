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"Укрзализныця" возобновляет перевозку частных автомобилей в направлении Львова
"Укрзализныця" возобновила свою услугу по перевозке частных автомобилей. В настоящее время украинцы могут отправить в направлении Львова авто из Киева, Харькова и Днепра.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Для перевозки автомобилей "Укрзализныця" использует специально предназначенные для этого вагоны. Стоимость такой услуги зависит от веса автомобиля — 1200-1700 гривен за тонну веса. Цена является фиксированной, километраж на нее не влияет.
"Автомобилевозы доступны для заказа ежедневно в составе пассажирских поездов, в один вагон вмещается 8 автомобилей", — резюмировали в УЗ.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Оформить заказ можно в кассе вокзала города, откуда отправляют авто. При этом харьковчане могут оформить отправку во Львове с получением автомобиля по предъявлении квитанции.
Напомним, "Укрзализныця" запустила сайт uz-vezemo.com с актуальной информацией о дополнительных эвакуационных поездах по Украине и международных эвакуационных маршрутах.
На нем можно узнать расписание по вокзалам Киева, Харькова, Днепра, Запорожья и Винницы, перечень работающих маршрутов пригородного сообщения и ответы на наиболее частые вопросы. Также есть данные об очередях на действующих пунктах пропуска через границу и карта с данными о работе основных вокзалов страны.