"Укрзалізниця" відновлює перевезення приватних автомобілів у напрямку Львова

"Укрзалізниця" відновила свою послугу з перевезення приватних автомобілів. Наразі українці можуть відправити у напрямку Львова авто з Києва, Харкова та Дніпра.

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Про це повідомила прес-служба компанії.

Для перевезення автомобілів "Укрзалізниця" використовує спеціально призначені для цього вагони. Вартість такої послуги залежить від ваги автомобіля – 1200-1700 гривень за тонну ваги. Ціна є фіксованою, кілометраж на неї не впливає.

"Автомобілевози доступні для замовлення щодня у складі пасажирських поїздів, в один вагон вміщуються 8 автомобілів", — резюмували в УЗ.

Оформити замовлення можна у касі вокзалу міста, звідки відправляють авто. При цьому харків'яни можуть оформляти відправку у Львові з отриманням автомобіля за квитанцією.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запустила сайт uz-vezemo.com з актуальною інформацією про додаткові евакуаційні поїзди по Україні та міжнародні евакуаційні маршрути.

На ньому можна дізнатися розклад по вокзалах Києва, Харкова, Дніпра, Запоріжжя та Вінниці, перелік працюючих маршрутів приміського сполучення та відповіді на найчастіші питання. Також є дані про черги на наявних пунктах пропуску через кордон та мапа з даними про роботу основних вокзалів країни.