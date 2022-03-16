У Києві дозволено сідати на потяг під час комендантської години – "Укрзалізниця"

Під час комендантської години у Києві пасажирам дозволено посадку на евакуаційні потяги.

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Про це під час інформаційного телемарафону повідомив виконувач обов'язків голови правління АТ " Укрзалізниця " Олександр Камишин.

"Сісти на потяг можна. Ми закликаємо всіх наших громадян виконувати вказівку влади та дотримуватися правил комендантської години. Але якимось чином навіть під час комендантської години до вокзалу добираються люди, і їм також потрібно дати можливість виїхати", – розповів Камишин.

За його словами, співробітники вокзалу працюють і живуть там кілька днів, завдяки чому там працюють усі служби.

Камишин наголосив, що "Укрзалізниця" запровадила протоколи безпеки, які дозволяють пасажирам поїздів їхати спокійно. Водночас їм можуть загрожувати авіаудари та ракетні обстріли.

"У нас головна проблема – це авіаобстріли та ракетні обстріли. Все що потрібно на землі, ми зробимо справно, зробимо за протоколами безпеки. Ми не захищені лише з неба", – повідомив Камишин.

Глава УЗ додав, що порівняно з першими днями війни кількість людей в евакуаційних вагонах із великих міст зменшилася вдвічі.

"На пікових днях була кількість до 200 тисяч людей на день. Зараз 90–100 тисяч. У нас вже є поїзди, які відправляються тільки з сидячими місцями та недозаповненими. Це говорить про те, що основна маса тих, хто бажали, вже виїхала, і далі ми більше спокійно і в більш плановому режимі продовжимо евакуаційну програму", – резюмував Камишин.

Нагадаємо, у Києві ввели комендантську годину на півтора дні: з 20:00 15 березня до 7:00 17 березня.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" запустила сайт uz-vezemo.com з актуальною інформацією про додаткові евакуаційні поїзди по Україні та міжнародні евакуаційні маршрути.