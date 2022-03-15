В Киеве вводится комендантский час с 15 до 17 марта

В Киеве вводится комендантский час на полтора дня, с 20:00 15 марта до 7:00 17 марта.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

С 20:00 15 марта до 7:00 17 марта будет действовать комендантский час в Киеве.

Мэр подчеркнул, что на данный момент в столице сложный и опасный момент.

"Запрет передвижения по городу без спецпропусков. Выходить можно только, чтобы дойти до укрытия. Комендантский час будет действовать до 7 утра 17 марта", — подчеркнул он.

Мэр попросил всех киевлян подготовиться к тому, что двое суток придется быть дома или, по сигналу тревоги, в укрытии.

В Киеве с утра 15 марта произошло уже несколько мощных взрывов как минимум в трех районах.

Предварительно, погибли два человека. Некоторые жилые дома сильно разрушены.

В Святошинском районе Киева снаряд попал в два жилых дома. Оккупанты также обстреляли многоэтажку в Подольском районе Киева. Кроме того, в районе Осокорки на улице Садовой в результате обстрела произошло попадание в двухэтажный частный жилой дом с последующим возгоранием.

14 марта в Оболонском районе Киева снаряд попал в девятиэтажный жилой дом, в результате чего на двух этажах возникло возгорание.

В Киеве 14 марта российские оккупанты также обстреляли завод Антонова и многоэтажный дом. По предварительным данным, погибли два человека и семь получили ранения разной степени тяжести. С места взрыва эвакуировали около 70 человек.