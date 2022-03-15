У Києві та області вводиться комендантська година з 15 по 17 березня

У Києві вводиться комендантська година на півтори доби з 20:00 15 березня до 7:00 17 березня.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

З 20:00 15 березня до 7:00 17 березня діятиме комендантська година у Києві.

Мер наголосив, що на даний момент у столиці складний та небезпечний момент.

"Заборона пересування містом без спецперепусток. Виходити можна тільки, щоб дійти до укриття. Комендантська година діятиме до 7 ранку 17 березня", — наголосив він.

Мер попросив усіх киян підготуватися до того, що дві доби доведеться бути вдома або, за сигналом тривоги, – в укритті.

Також з 20:00 15 березня до 7:00 17 березня діятиме комендантська година у Київській області.

У Києві з ранку 15 березня сталося вже кілька потужних вибухів щонайменше у трьох районах.

Попередньо загинули двоє людей. Деякі житлові будинки дуже зруйновані.

У Святошинському районі Києва снаряд влучив у два житлові будинки. Окупанти також обстріляли багатоповерхівку у Подільському районі Києва. Крім того, в районі Осокорки на вулиці Садовій внаслідок обстрілу сталося потрапляння до двоповерхового приватного житлового будинку з подальшим спалахом.

14 березня в Оболонському районі Києва снаряд потрапив до дев'ятиповерхового житлового будинку, внаслідок чого на двох поверхах виникло загоряння.

У Києві 14 березня російські окупанти також обстріляли завод Антонова та багатоповерховий будинок. За попередніми даними, загинули двоє людей і семеро отримали поранення різного ступеня тяжкості. З місця вибуху евакуювали близько 70 людей.