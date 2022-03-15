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У Києві та області вводиться комендантська година з 15 по 17 березня
У Києві вводиться комендантська година на півтори доби з 20:00 15 березня до 7:00 17 березня.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
З 20:00 15 березня до 7:00 17 березня діятиме комендантська година у Києві.
Мер наголосив, що на даний момент у столиці складний та небезпечний момент.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Заборона пересування містом без спецперепусток. Виходити можна тільки, щоб дійти до укриття. Комендантська година діятиме до 7 ранку 17 березня", — наголосив він.
Мер попросив усіх киян підготуватися до того, що дві доби доведеться бути вдома або, за сигналом тривоги, – в укритті.
Також з 20:00 15 березня до 7:00 17 березня діятиме комендантська година у Київській області.
У Києві з ранку 15 березня сталося вже кілька потужних вибухів щонайменше у трьох районах.
Попередньо загинули двоє людей. Деякі житлові будинки дуже зруйновані.
У Святошинському районі Києва снаряд влучив у два житлові будинки. Окупанти також обстріляли багатоповерхівку у Подільському районі Києва. Крім того, в районі Осокорки на вулиці Садовій внаслідок обстрілу сталося потрапляння до двоповерхового приватного житлового будинку з подальшим спалахом.
14 березня в Оболонському районі Києва снаряд потрапив до дев'ятиповерхового житлового будинку, внаслідок чого на двох поверхах виникло загоряння.
У Києві 14 березня російські окупанти також обстріляли завод Антонова та багатоповерховий будинок. За попередніми даними, загинули двоє людей і семеро отримали поранення різного ступеня тяжкості. З місця вибуху евакуювали близько 70 людей.