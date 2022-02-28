Мародерів у Києві знешкоджуватимуть без попереджень, — Кличко

В умовах воєнного часу мародери у Києві знешкоджуватимуть без попереджень.

Про це заявив мер міста Віталій Кличко.

"Місто живе в нових умовах – умовах воєнного стану та загрози. І хочу наголосити: мародерів, за законами воєнного часу, знешкоджуватимуть без попередження!" — зазначив Кличко.

Він звернувся до киян: "Щойно бачите підозрілих людей, мародерів, звертайтеся до правоохоронців та військових! Ми повинні згуртуватися, як ніколи, дати відсіч і провокаціям у місті. І орді, що сюди рветься!"

За словами мера столиці, військові, правоохоронці, тероборони, небайдужі кияни роблять сьогодні все для оборони нашого міста.

"Київ продовжує тримати оборону. Наші військові, правоохоронці та тероборона продовжують виявляти та знешкоджувати диверсантів, групи яких перебувають у місті. Зводять у столиці укріплення, ставлять обмежувальні блоки на території стратегічних підприємств та установ", — заявив Кличко.

Він нагадав, що для безпеки киян було запроваджено комендантську годину.

"В цей час не виходьте на вулиці. Вийти можна, лише якщо за сигналом повітряної тривоги ви йдете в укриття", — додав мер.