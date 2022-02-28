Мародеров в Киеве будут обезвреживать без предупреждений, — Кличко

В условиях военного времени мародеры в Киеве будут обезвреживаться без предупреждений.

Об этом заявил мэр города Виталий Кличко.

"Город живет в новых условиях – условиях военного положения и угрозы. И хочу подчеркнуть: мародеров, по законам военного времени, будут обезвреживать без предупреждения!" — отметил Кличко.

Он обратился к киевлянам: "Как только видите подозрительных людей, мародеров, обращайтесь к правоохранителям и военным! Мы должны сплотиться, как никогда, дать отпор и провокациям в городе. И орде, что сюда рвется!"

По словам мэра столицы, военные, правоохранители, тероборона, неравнодушные киевляне делают сегодня все для обороны нашего города.

"Киев продолжает держать оборону. Наши военные, правоохранители и тероборона продолжают выявлять и обезвреживать диверсантов, группы которых находятся в городе. Возводят в столице укрепления, ставят ограничительные блоки на территории стратегических предприятий и учреждений", — заявил Кличко.

Он напомнил, что для безопасности киевлян был введен комендантский час.

"В это время не выходите на улицы. Выйти можно, только если по сигналу воздушной тревоги вы идете в укрытие", — добавил мэр.