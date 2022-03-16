В Киеве разрешено садиться на поезд во время комендантского часа — "Укрзализныця"

Во время комендантского часа в Киеве пассажирам разрешена посадка на эвакуационные поезда.

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Об этом во время информационного телемарафона сообщил исполняющий обязанности главы правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.

"Сесть на поезд можно. Мы призываем всех наших граждан выполнять указание властей и соблюдать правила комендантского часа. Но каким-то образом даже во время комендантского часа до вокзала добираются люди, и им тоже нужно дать возможность уехать", – рассказал Камышин.

По его словам, сотрудники вокзала работают и живут там несколько дней, благодаря чему там работают все службы.

Камышин подчеркнул, что "Укрзализныця" ввела протоколы безопасности, которые позволяют пассажирам поездов ехать спокойно. В то же время им могут угрожать авиаудары и ракетные обстрелы.

"У нас главная проблема – это авиаобстрелы и ракетные обстрелы. Все, что нужно на земле, мы сделаем исправно, сделаем по протоколам безопасности. Мы не защищены только с неба", – сообщил Камышин.

Глава УЗ добавил, что по сравнению с первыми днями войны количество людей в эвакуационных вагонах из крупных городов уменьшилось вдвое.

"На пиковых днях было количество до 200 тысяч человек в день. Сейчас 90–100 тысяч. У нас уже есть поезда, которые отправляются только с сидячими местами и недозаполненными. Это говорит о том, что основная масса желающих уехала, и дальше мы более спокойно и в более плановом режиме продолжим эвакуационную программу", – резюмировал Камышин.

Напомним, в Киеве ввели комендантский час на полтора дня: с 20:00 15 марта до 7:00 17 марта.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" запустила сайт uz-vezemo.com с актуальной информацией о дополнительных эвакуационных поездах по Украине и международных эвакуационных маршрутах.