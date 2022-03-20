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Транспорт
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"Укрзализныця" 20 марта запускает дополнительные эвакуационные поезда

"Укрзализныця" 20 марта запускает дополнительные эвакуационные поезда
Эвакуационные поезда отправятся в западные регионы Украины из Киева, Харькова, Днепра, Одессы и Краматорска. Фото: Facebook/"Укрзализныця"

"Укрзализныця" назначила на воскресенье, 20 марта, несколько дополнительных эвакуационных поездов.  

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Как сообщает пресс-служба УЗ, эвакуационные поезда отправятся в западные регионы Украины из Киева, Харькова, Днепра, Одессы и Краматорска. ЭГрафик дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на 20 марта 2022 года: 

Киев, Дарницкий вокзал: 

– 8:00, поезд Интерсити+ – Дарница – Львов; 

– 17:00 – поезд Интерсити+ – Дарница – Львов. 

Харьков: 

– 8:00 – поезд Интерсити+ – Харьков – Львов; 

– 11:30 – поезд №229/230 – Харьков – Ужгород. 

Днепр: 

– 20:00 – №234/233 Днепр – Чоп. 

Краматорск: 

– 13:00 – поезд №267/266 – Краматорск – Львов; 

– 16:00 – поезд №269/268 – Краматорск – Львов. 

Кроме этого, дополнительные рейсы также отправятся из Одессы в Ужгород в 22:32, из Киева в польский город Хелм в 19:13. 

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" запустила сайт uz-vezemo.com с актуальной информацией о дополнительных эвакуационных поездах по Украине и международных эвакуационных маршрутах.

График регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00.

Фото 2 — "Укрзализныця" 20 марта запускает дополнительные эвакуационные поезда

Напомним, "Укрзализныця" возобновила свою услугу по перевозке частных автомобилей.

На сегодняшний день украинцы могут отправить в направлении Львова авто из Киева, Харькова и Днепра.

Автор:
Дмитрий Нарожный