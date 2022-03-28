"Укрзалізниця" відновила попередній продаж квитків на 40 поїздів

"Укрзалізниця" відновила продаж квитків на 10 днів наперед на 40 основних внутрішньоукраїнських поїздів далекого прямування. Як йдеться у повідомленні держкоманії, це дозволить пасажирам планувати свою логістику та мати гарантію поїздки при купівлі квитка.

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За даними перевізника, вже 3,2 млн пасажирів було евакуйовано залізницею до безпечних міст на заході країни та за кордон, тому вона фіксує завершення активної фази евакуації та необхідність забезпечення регулярної прогнозованої логістики для розвитку економіки України.

Водночас "Укрзалізниця" збереже мінімум по одному безкоштовному евакуаційному рейсу на добу з кожного регіону, де евакуаційні процеси є досі активними.

Наводиться також список актуальних поїздів з посадкою тільки по квитках, а також евакуаційних поїздів, безкоштовних при проїзді в обидва боки та безкоштовних тільки в західному напрямку.

Нагадаємо, що минулого тижня онлайн-сервіси з продажу залізничних квитків та телефонія "Укрзалізниці" стали тимчасово недоступні через хакерську атаку.

Зазначимо також, що на додачу до поїздів до Польщі, Угорщини, Словаччини, Австрії та транспортування в Румунію через Ізмаїл "Укрзалізниця" організує ще один додатковий евакуаційний залізничний рейс до Чехії 30 березня.