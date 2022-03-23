Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Smart Investments Smart Investments
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Категорія
Транспорт
Дата публікації

"Укрзалізниця" зупинила онлайн-продаж квитків через кібератаку

потяг
Потяг. Фото: прес-служба УЗ

Масова атака хакерів на провайдерів призвела до того, що онлайн-сервіси з продажу квитків і телефонія "Укрзалізниці" стали тимчасово недоступні. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

"Пасажирські дані у безпеці, на рух поїздів ситуація також не позначиться", - йдеться у заяві.

У компанії вказали, що зв'язатися з нею можливе через соціальні мережі, а контактний центр "Укрзалізниці" тимчасово працюватиме за номерами:

  • лінія "Якість та сервіс" - 044 465 33 44;
  • лінія "Залізна допомога" - 044 465 03 8.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" повернула платний проїзд неевакуаційними поїздами та закордонними рейсами. Це дозволить пасажирам планувати свою подорож заздалегідь та гарантовано забронювати собі місце у вагоні .

Евакуаційні поїзди внутрішнього сполучення та міжміські електрички залишаться безкоштовними.

"Укрзалізниця" також запустила з 21 березня 2022 року човникові рейси Дарниця – Святошин. Вони допоможуть жителям лівого берега Києва дістатися правого.

Автор:
Сергій Горєлов