"Укрзалізниця" зупинила онлайн-продаж квитків через кібератаку

Масова атака хакерів на провайдерів призвела до того, що онлайн-сервіси з продажу квитків і телефонія "Укрзалізниці" стали тимчасово недоступні. Про це повідомляє прес-служба компанії.

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"Пасажирські дані у безпеці, на рух поїздів ситуація також не позначиться", - йдеться у заяві.

У компанії вказали, що зв'язатися з нею можливе через соціальні мережі, а контактний центр "Укрзалізниці" тимчасово працюватиме за номерами:

лінія "Якість та сервіс" - 044 465 33 44;

лінія "Залізна допомога" - 044 465 03 8.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" повернула платний проїзд неевакуаційними поїздами та закордонними рейсами. Це дозволить пасажирам планувати свою подорож заздалегідь та гарантовано забронювати собі місце у вагоні .

Евакуаційні поїзди внутрішнього сполучення та міжміські електрички залишаться безкоштовними.

"Укрзалізниця" також запустила з 21 березня 2022 року човникові рейси Дарниця – Святошин. Вони допоможуть жителям лівого берега Києва дістатися правого.