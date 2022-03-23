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"Укрзалізниця" зупинила онлайн-продаж квитків через кібератаку
Масова атака хакерів на провайдерів призвела до того, що онлайн-сервіси з продажу квитків і телефонія "Укрзалізниці" стали тимчасово недоступні. Про це повідомляє прес-служба компанії.
У компанії вказали, що зв'язатися з нею можливе через соціальні мережі, а контактний центр "Укрзалізниці" тимчасово працюватиме за номерами:
- лінія "Якість та сервіс" - 044 465 33 44;
- лінія "Залізна допомога" - 044 465 03 8.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" повернула платний проїзд неевакуаційними поїздами та закордонними рейсами. Це дозволить пасажирам планувати свою подорож заздалегідь та гарантовано забронювати собі місце у вагоні .
Евакуаційні поїзди внутрішнього сполучення та міжміські електрички залишаться безкоштовними.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Укрзалізниця" також запустила з 21 березня 2022 року човникові рейси Дарниця – Святошин. Вони допоможуть жителям лівого берега Києва дістатися правого.