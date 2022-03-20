"Укрзалізниця" запускає регулярні рейси за маршрутом Дарниця – Святошин

Поїзди зі станцій Дарниця та Святошин будуть відправлятися щогодини починаючи з 07:30 до 18:30.

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"Укрзалізниця" запускає з 21 березня 2022 року човникові рейси Дарниця – Святошин. Вони допоможуть жителям лівого берега Києва дістатися правого. Про це повідомили у "УЗ".

Зокрема, поїзди будуть зручні для трансферу до Центрального залізничного вокзалу, оскільки поки що червона лінія метро працює з обмеженнями.

Потяги зі станцій Дарниця та Святошин будуть відправлятися щогодини починаючи з 07:30. Останні рейси о 18:30. Розклад поїздів опублікований на сайті "УЗ".

Вартість проїзду складає 15 гривень. Квитки можна придбати у касира на борту або в офіційному чат-боті "Укрзалізниці".

Поїзди робитимуть зупинки на станціях Лівий Берег, Видубичі, Київ-Деміївський, Протасів Яр, Київ-Пасажирський (зупинна платформа Північна), Караваєві Дачі, Київ-Волинський, Борщагівка-Технічна, Борщагівка.

Потяг базово складатиметься з 6 вагонів, кількість яких варіюватиметься залежно від попиту пасажирів.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" повертає платний проїзд неевакуаційними поїздами та закордонними рейсами.